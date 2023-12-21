Політика

Влада Молдови планує вийти з СНД до кінця 2024 року

21 Грудня 2023 09:13
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Влада Молдови до кінця 2024 року планує вийти практично з усіх угод, підписаних у межах СНД.

Про це розповіла в ефірі Exclusiv TV депутатка від керівної партії “Дія і солідарність” Дойна Герман, її цитує Newsmaker.

“Ми перебуваємо практично на заключному етапі. Ми запропонували як мету до кінця 2024 року завершити (вихід з СНД. – Ред.). Але це не означає, що не залишиться кілька невирішених питань… Зараз ми технічно розриваємо договори, підписані в рамках СНД”, – сказала депутатка.

Герман також відповіла, чи буде Молдова підписувати декларацію про вихід із СНД, чи це відбудеться автоматично після розірвання всіх договорів.

“Необов’язково цей процес має завершитися якоюсь заявою або висловленням остаточної позиції про вихід”, – сказала депутатка.


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