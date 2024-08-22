Суспільство

Влада Литви продовжила тимчасовий захист для біженців з України
22 Серпня 2024 09:52
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біженці, Литва
Прапор Литви / Depositphotos

21 серпня влада Литви продовжила ще на рік тимчасовий захист для українських біженців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що посвідки на постійне проживання, які діяли до 4 березня 2025 року, будуть продовжені до 4 березня 2026 року.

Рішення про продовження тимчасового захисту для біженців з України спрямоване на зниження адміністративного навантаження на громадян і співробітників Департаменту міграції, а також на полегшення управління потоками заміни посвідок на постійне проживання наприкінці встановленого терміну надання тимчасового захисту, зазначили у литовському МВД.

Згідно із проєктом постанови, Департамент міграції щодня отримує 30-40 нових заяв на отримання дозволу на тимчасове проживання у Литві.

Станом на кінець липня цього року, близько 44 тисячі осіб мали діючі посвідки на проживання у Литві на основі тимчасового захисту.


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