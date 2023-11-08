Політика

Влада Ізраїлю заявила, що не планує окуповувати сектор Гази

8 Листопада 2023 08:07
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війна, ізраїль

Ізраїль не планує “тривалу окупацію” Сектор Гази після війни проти ХАМАС, але він буде нести відповідальність за безпеку у регіоні.

Про це повідомив CNN з посиланням на старшого радника прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Марка Регева

“Я думаю, що можна було б очікувати чогось більш рухливого, більш гнучкого, коли ми зможемо входити і виходити в міру необхідності, щоб впоратися з ситуацією з безпекою. Ми не говоримо про будь-яку триваючу окупацію Сектора Гази”.

Коментуючи слова Нетаньяху про те, що Ізраїль буде нести “загальну відповідальність за безпеку” в Газі протягом “невизначеного періоду” після закінчення війни, Регев сказав що треба розрізняти “присутність задля безпеки і політичний контроль”

“Коли все закінчиться і ми переможемо ХАМАС, дуже важливо, щоб не було відродження терористичного елементу, відродження ХАМАСу. Немає сенсу робити це і просто повертатися до початкової точки. Ізраїльські сили безпеки повинні бути присутніми, але це не означає, що Ізраїль окупує Газу, це не означає, що Ізраїль буде керувати жителями Гази”.

Він наголосив, що Ізраїль “зацікавлений у створенні нових рамок, де жителі Гази зможуть керувати собою, де може бути міжнародна підтримка для відновлення Гази”.

“Сподіваюся, ми зможемо залучити країни, в тому числі арабські країни, для відновлення демілітаризованої Гази, що звільнилася від ХАМАСу”, − підсумував Регев.


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