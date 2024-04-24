Політика

Влада Грузії продовжила для українців термін безвізового перебування в країні

24 Квітня 2024 12:37
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грузія
Прапор Грузії / Getty Images

Для громадян України збільшено термін безвізового перебування  на території Грузії до трьох років.

Про це інформує Грузія Online.

Вказано, що уряд вніс зміни до постанови №255 “Про затвердження списку країн, громадяни яких можуть в’їжджати в Грузію без візи” від 5 червня 2015 року. Відповідно до нової поправки, громадянам України дозволено в’їзд до Грузії без візи та перебування в країні протягом повних трьох років.

У лютому 2023 року термін перебування подовжували до двох років. 

За даними Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців, станом на жовтень 2023 року в Грузії перебувало близько 27 тисяч українців.


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