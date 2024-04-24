Влада Грузії продовжила для українців термін безвізового перебування в країні

Для громадян України збільшено термін безвізового перебування на території Грузії до трьох років.

Про це інформує Грузія Online.

Вказано, що уряд вніс зміни до постанови №255 “Про затвердження списку країн, громадяни яких можуть в’їжджати в Грузію без візи” від 5 червня 2015 року. Відповідно до нової поправки, громадянам України дозволено в’їзд до Грузії без візи та перебування в країні протягом повних трьох років.

У лютому 2023 року термін перебування подовжували до двох років.

За даними Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців, станом на жовтень 2023 року в Грузії перебувало близько 27 тисяч українців.