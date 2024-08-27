Політика

Влада Грузії хоче зробити православ’я державною релігією
27 Серпня 2024 08:21
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грузія
Прапор Грузії / Reuters

Керівна партія “Грузинська мрія” планує оголосити православ’я державною релігією. 

Про це заявив опозиційний телеканал Formula TV, інформацію якого опублікувало також SOVA

Журналісти з’ясували, що “загадковий” пункт передвиборчої програми “Грузинської мрії” передбачає проголошення православ’я державною релігією – таку інформацію їм підтвердили кілька джерел. 

У понеділок 26 серпня у Патріархії Грузії нібито вже відбулася зустріч щодо цього питання за участі церковників найвищого рівня після того, як від влади приховано надійшла така ініціатива. 

Проти нібито виступає Патріарх всієї Грузії Ілія ІІ з аргументом, що у цьому немає необхідності і історичний момент для такого кроку ще не настав. Також контраргументом деяких церковників є те, що у такому разі і церква стане менш незалежною від держави.

Офіційних заяв від влади також ще не було, проте у “Грузинській мрії” відкрито говорили про те, що ставлять за мету “захист ідентичності і національних цінностей Грузії”, а засновник партії Бідзіна Іванішвілі казав, що у близькому майбутньому суспільство повідомлять про “дуже важливе питання екзистенційної ваги для Грузії та християнської віри”.

Як відомо, цього літа парламент Грузії попри критику підтримав пакет законів, що обмежує права ЛГБТ.

Днями прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що заборона політичних партій – це “демократичний процес”.

Останні його публічні виступи відбулися за броньованим склом після попередження спецслужб, що на Кобахідзе можуть скоїти замах і за цим ймовірно стоять “колишні високопосадовці грузинського уряду і колишні співробітники правоохоронних органів, які перебувають в Україні”.


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