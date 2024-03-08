Політика

Влада Фінляндії зобов’язала власників авто на російських номерах вивезти їх з країни

8 Березня 2024 14:45
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рф, авто, фінляндія
Прапор Фінляндії / Getty Images

У Фінляндії заявили, що автомобілі на російських номерах повинні покинути країну до наступної суботи, 16 березня.

Про це пише Yle, передає Еспресо.

Зазначається, що заборона на в’їзд у Фінляндію на авто, які мають російські номерні знаки почала діяти восени 2023 року. Втім, власникам авто, які на той час перебували у країні, дали час до 16 березня 2024 року, аби вивезти транспортний засіб. 

У митній службі Фінляндії вказали, що наразі не можуть сказати, що станеться з російськими автомобілями після цієї дати. В тім, буде з’ясовуватися, чому автомобіль все ще перебуває у Фінляндії та як довго він тут пробув. Детальніший план дій ще в розробці.


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