Суспільство

Влада Естонії змінила умови надання допомоги на оренду житла біженцям з України
10 Вересня 2024 11:23
читать на русском →
біженці, естонія
Прапор Естонії / RFI

З 11 вересня одноразову допомогу на оренду житла надаватимуть тільки тим біженцям з України, які нещодавно прибули до Естонії.

Про це повідомила гендиректорка Департаменту соціального страхування країни Марет Маріпуу, пише ERR.

Вона зазначила, що наразі в Естонії мешкає значна кількість українських біженців, які перебувають в країні вже понад рік і звернулися по допомогу на оренду житла після продовження їхньої первинної посвідки на проживання.

За словами гендиректорки, з 11 вересня компенсацію за оренду зможуть отримати лише ті біженці, які подали заяву протягом перших шести місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії.

Щоб отримати компенсацію, потрібно отримати тимчасовий захист і зареєструвати своє місце проживання у місцевому самоврядуванні.

У виданні зазначили, що наразі про компенсацію можуть клопотати всі українські біженці, які прибули в Естонію з 24 лютого 2022 року і отримали тимчасовий захист. Розмір разової компенсації становить максимум 1200 євро на домогосподарство.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Вересня 2024 12:54

Три працівники ТЦК були викриті на хабарях на Прикарпатті
10 Вересня 2024 11:23

Влада Естонії змінила умови надання допомоги на оренду житла біженцям з України
10 Вересня 2024 10:40

Родина нардепа Іванісова придбала автомобілів та нерухомості на майже $2 млн, – Bihus.Info
10 Вересня 2024 09:15

Сили ППО вночі збили 38 “Шахедів”
10 Вересня 2024 08:34

Міноборони РФ заявило, що збили 144 дрони
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки