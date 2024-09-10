Влада Естонії змінила умови надання допомоги на оренду житла біженцям з України

З 11 вересня одноразову допомогу на оренду житла надаватимуть тільки тим біженцям з України, які нещодавно прибули до Естонії.

Про це повідомила гендиректорка Департаменту соціального страхування країни Марет Маріпуу, пише ERR.

Вона зазначила, що наразі в Естонії мешкає значна кількість українських біженців, які перебувають в країні вже понад рік і звернулися по допомогу на оренду житла після продовження їхньої первинної посвідки на проживання.

За словами гендиректорки, з 11 вересня компенсацію за оренду зможуть отримати лише ті біженці, які подали заяву протягом перших шести місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії.

Щоб отримати компенсацію, потрібно отримати тимчасовий захист і зареєструвати своє місце проживання у місцевому самоврядуванні.

У виданні зазначили, що наразі про компенсацію можуть клопотати всі українські біженці, які прибули в Естонію з 24 лютого 2022 року і отримали тимчасовий захист. Розмір разової компенсації становить максимум 1200 євро на домогосподарство.