Влада Естонії визнала геноцидом депортацію кримських татар 

16 жовтня естонський парламент визнав депортацію кримських татар 1944 геноцидом.

Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що подану 54 депутатами заяву парламенту “Визнання масової депортації кримських татар 1944 року актом геноциду” під час остаточного голосування підтримали 83 депутати.

У заяві парламент Естонії засуджує винищення кримських татар та їхню масову депортацію з Криму до Центральної Азії в березні 1944 року, назвавши її спланованою та здійсненою тоталітарним радянським режимом.

Також у документі підкреслюється, що Російська Федерація після окупації Криму у 2014 році продовжує політику геноциду щодо кримських татар, спрямовану на знищення їхньої ідентичності.

Крім того, естонський парламент закликав міжнародну спільноту виявити солідарність із кримськими татарами та продовжити засуджувати окупацію й анексію Криму, а також вимагає відновлення державного суверенітету України.

У виданні зазначили, що це вже дев’ята заява, ухвалена парламентом Естонії з 2022 року з метою засудження дій Росії та висловлення підтримки Україні.