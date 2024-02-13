Політика

Влада Чехії хоче заборонити видачу віз росіянам та білорусам

13 Лютого 2024 08:07
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віза, рф, чехія, білорусь
Прапор Чехії / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Чехії запропонувало продовжити заборону на видачу віз та посвідки на проживання для громадян Росії та Білорусі. Введені раніше правила діють до 31 березня 2024 року, а відомство хоче зробити заборону безстроковою.

Про це пише CTK, передає Еспресо.

Зазначається, що росіяни та білоруси, які вже мають дозвіл на проживання у Чехії, не підпадають під ці правила. Постанова також не стосується заяв на короткострокові візи, якщо заявник є членом родини громадянина Чехії або громадянина Євросоюзу.

Він також не стосується запитів на видачу візи, дозвіл на тимчасове чи постійне проживання, якщо перебування заявника на користь Чеської Республіки та цей інтерес підтверджено міністром закордонних справ.

Правила не торкаються заявок на видачу дозволу на тривале проживання, якщо заявник є членом родини іноземця з дозволом на перебування в Чехії. Білоруські громадяни можуть подати заявку на отримання дозволу на проживання для навчання у ВНЗ на основі стипендій, що надаються Чеською Республікою, Євросоюзом чи міжнародними організаціями.

Нагадаємо, чеський уряд припинив видачу віз російським громадянам, за винятком гуманітарних випадків, одразу після початку російського вторгнення в Україну. Також їм заборонили безвізовий транзит через чеські аеропорти. З 2023 року заборона поширюється також на громадян РФ та Білорусі, які мають подвійне громадянство. 


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