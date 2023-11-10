Влада Арабських Еміратів обмежить реекспорт товарів подвійного призначення до РФ

Об’єднані Арабські Емірати погодилися обмежити реекспорт до Росії товарів подвійного призначення, які використовуються у військових цілях проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами співрозмовників, Європейська комісія поінформувала послів ЄС про намір ОАЕ цього тижня.

Джерела додають, що Туреччина розглядає аналогічний крок.

Зазначається, що ці кроки стосуватимуться прямого реекспорту та означатимуть перемогу для союзників України, які намагаються перекрити потік військових товарів до Росії.

Bloomberg раніше вже повідомляв, що ОАЕ розглядали можливість запровадження контролю щодо експорту товарів до Росії.

Останніми місяцями ЄС посилив зусилля із забезпечення дотримання торговельних санкцій, особливо зосередившись на стримуванні можливостей Кремля отримати товари високого пріоритету, які використовуються в зброї, знайденій в Україні, або необхідні для її виробництва.

Чиновник ОАЕ у заяві, надісланій електронною поштою, сказав, що вони обмежують експорт і реекспорт виявленої продукції подвійного призначення в зони конфлікту.

Посадовець додав, що ОАЕ продовжують тісний діалог з міжнародними партнерами щодо війни в Україні та її наслідків для світової економіки.