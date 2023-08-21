Влада Америки закликала громадян виїхати з Білорусі

Посольство США у Білорусі у понеділок опублікувало попередження для американців у зв’язку із закриттям двох із шести пунктів пропуску на білорусько-литовському кордоні.

Про це повідомляється на сайті посольства.

Американське диппердставництво у Мінську закликає громадян США не подорожувати до Білорусі через її сприяння російській агресії проти України, “свавільне застосування місцевих законів, можливість громадянських заворушень, ризик затримання та обмежені можливості посольства”.

“Громадянам США, які перебувають у Білорусі, слід негайно виїхати. Розгляньте можливість виїзду через інші пункти перетину кордону з Литвою та Латвією або літаком. Громадянам США заборонено в’їжджати до Польщі суходолом з Білорусі”.