Віткофф: Схоже, що в обмін на території Путін готовий завершити війну

Після свого саміту з президентом Росії Володимиром Путіним в Алясці, президент США Дональд Трамп у понеділок проведе складну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Це важливо, оскільки позиції Трампа після зустрічі — відмова від підтримки режиму припинення вогню та твердження, що «мир має забезпечувати Президент Зеленський» — виглядають вкрай невигідними для України, пише Axios.

Зеленський та Трамп анонсували зустріч після телефонної розмови між президентами України та США та кількома лідерами НАТО, під час якої Трамп доповів про переговори з Путіним. За інформацією джерела, розмова тривала понад півтори години та «була непростою».

Після години спілкування Зеленського приєдналися лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, НАТО та Єврокомісії, і розмова тривала ще півгодини. Джерела повідомляють, що Трамп заявив Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче припинення вогню і віддає перевагу комплексній угоді, яка поклала б край війні.

За словами джерела, Трамп наголосив, що «швидка мирна угода краща за припинення вогню», що протилежно початковій позиції президента США. Зеленський наполягає, що спершу має бути режим припинення вогню.

Трамп також поінформував Зеленського, що Путін нібито досяг значного прогресу на фронті і, за бажанням, міг би захопити всю Донецьку область та інші активні райони бойових дій. Зеленський у відповідь зазначив, що Путін перекручує реальний стан на фронті.

Під час розмови Віткофф доповів про позицію Путіна щодо територій та можливі поступки: «Схоже, що в обмін на території Путін готовий завершити війну, зобов’язатися не захоплювати інші райони України та не нападати на інші країни».

Після розмови Зеленський заявив, що Україна готова працювати максимально продуктивно заради миру. «Важливо, щоб сила Америки впливала на розвиток ситуації. Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – США – Росія», — додав президент.

Він також повідомив, що на зустрічі у понеділок обговорить «всі деталі щодо припинення вбивств та війни», а участь європейських партнерів важлива для надійних гарантій безпеки України.

Сам Трамп у суботу у своєму дописі на Truth Social назвав зустріч з Путіним «дуже успішною», а також позитивно оцінив телефонну розмову з Зеленським та європейськими лідерами. «Було вирішено, що найкращий шлях завершити жахливу війну між Росією та Україною — перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не до звичайного припинення вогню», — написав Трамп.

Президент США додав, що за успішного розвитку подій незабаром може відбутися тристоронній саміт за участю Путіна та Зеленського, що потенційно «зможе врятувати мільйони життів».