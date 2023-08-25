Віталій Портников: Заколоти та страти

Уничтожение самолета с Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным неподалеку от резиденции президента России Владимира Путина стало первой, но, думаю, не последней показательной казнью времен путинского тоталитаризма.

Еще недавно диктатор предпочитал действовать осторожнее. Он посылал к тем, кого считал предателями, гонцов с “Новичком”. Его бывшие соратники и покровители умирали загадочной смертью – как Березовский в Великобритании или Лесин в Соединенных Штатах. Но демонстративно уничтожить самолет, да еще и спустя два месяца после “договоренностей” с вожаками вагнеровцев и вскоре после встречи с ними в Кремле – это нечто новое даже для Путина.

Это “новое” подтверждает, что он теперь делает основную и единственную ставку только на страх и ничего кроме страха его не интересует. Что каждый, чьи действия позволяют хотя бы на мгновение усомниться в беспредельности и бесконтрольности его власти, обречен. Что его соратники и подельники должны его только бояться. Не любить, не уважать, не доверять, а просто бояться.

Так соратники и подельники боялись Сталина. Он сажал в лагеря их жен, убивал близких родственников, издевался и глумился – но они только согласно кивали головами и пытались выслужиться. Это была практически единственная задача – выслужиться и выжить.

Путин отстраивает именно такой жестокий и архаичный режим. Он не так глуп, чтобы не понимать, поражение какого масштаба он потерпел в Украине. Все это – долгая война, международная изоляция, потеря привычного образа жизни и прочие “достижения” кремлевского затворника – не может считаться новой нормой для большей части элиты. И это при том, что нет никакого понимания, что же ожидает Россию впереди. Новые военные авантюры? Экономический крах? Ядерная катастрофа? Что он там еще придумает?

Никто не должен об этом задумываться. И никто не должен ставить под сомнение правильность его действий. Если он завтра решит, что пора стройными рядами отправляться в рай – значит, в рай. Без сомнений.

Такую тупую покорность одуревшему от вседозволенности человеку может гарантировать только страх. Именно поэтому каждый должен понимать, что Путин способен на все. Сбить самолет? Без проблем. Посадить половину членов Совета безопасности? Без колебаний. Сбросить бомбу? Пожалуйста. Ему стоило бы выставить головы Пригожина и Уткина на пиках у въезда в одну из своих резиденций – и это стало бы приметой средневековья, в которое он загнал себя и доставшуюся ему страну.

Но страх – обоюдоострое оружие. Да, теперь все они будут бояться его еще больше. Но каждый будет понимать, что договариваться с ним о чем-либо, верить его обещаниям и гарантиям – себе дороже. Что если он убивает даже тех, кто годами приносил ему баснословные прибыли и выполнял самые отвратительные поручения даже не зажимая носа, то что тогда говорить обо всех остальных.

С правителем такого типа не о чем разговаривать, его никто не хочет ни в чем переубеждать, и уж тем более против него совершенно противопоказано бунтовать.

С ним можно только соглашаться. Или убить его, если соглашаться больше не хочется. Такова простая логика авторитаризма – рано или поздно сам Путин может оказаться среди пассажиров самолета Пригожина.