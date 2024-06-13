Політика

Вісім країн ЄС закликали обмежити пересування російських дипломатів, – Reuters
13 Червня 2024 20:12
Євросоюз, росія
Прапори Європейського Союзу майорять біля штаб-квартири Європейської комісії в Брюсселі / Фото: REUTERS

Вісім міністрів закордонних справ Європейського Союзу закликали ЄС заборонити російським дипломатам вільно пересуватися територією блоку та обмежити їхнє пересування країнами, де вони акредитовані.

Про це йдеться у листі до глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля, з яким ознайомилось агентство Reuters.

“Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, по всій Шенгенській зоні полегшує зловмисну діяльність”, — йдеться в листі.

Міністри заявили, що розвідка, пропаганда “або навіть підготовка саботажних актів є основним робочим навантаженням для великої кількості російських “дипломатів” в ЄС”, і хоча вислання має важливе значення, загроза залишається.

“Ми вважаємо, що ЄС має суворо дотримуватися принципу взаємності та обмежити пересування членів російських дипломатичних місій та членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації. Цей захід значно звузить оперативний простір для російських агентів”, — заявили вони.

Звернення підписали міністри закордонних справ Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії.


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