Вірменія заморозила участь в ОДКБ

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у підготовці до нової війни та прагненні захопити нові території Вірменії. Також він заявив, що участь Вірменії в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) була “заморожена”.

Про це вірменський політик сказав в інтерв’ю France 24.

На думку Пашиняна, азербайджанський президент Ільхам Алієв “хоче не мирного договору, заснованого на взаємному визнанні територіальної цілісності, а планує захоплення нових територій у Вірменії”.

Нікол Пашинян також розкритикував позицію російської влади. Він стверджує, що кілька місяців тому Росія відкрито закликала вірменське населення скинути владу. За його словами, “ця пропаганда з Москви проти нього не слабшає”.