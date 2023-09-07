Суспільство

Вірменія передала Україні гаджети для школярів

7 Вересня 2023 21:33
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вірменія, освіта, школа, допомога

Дружина прем’єр-міністра Вірменії Анна Акопян привезла до України першу з початку війни гуманітарну допомогу від Єревана – це гаджети для школярів. 

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Як повідомляє відомство, Акопян передала гуманітарну допомогу для онлайн-навчання — понад 1000 смартфонів, планшетів та ноутбуків для школярів.

Зазначають, що ці гаджети насамперед призначені для дітей у тих областях, у яких найбільше шкіл працюють в онлайн-режимі. Мова про дітей, яким довелося покинути домівку через бойові дії, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених сімей або дітей, позбавлені батьківського піклування.

Кожна з вказаних областей отримала однакову кількість девайсів – по 80 ноутбуків/планшетів та 68 смартфонів. Ноутбуки і планшети передадуть у власність закладів освіти, а смартфони — як персональні подарунки учням закладів професійно-технічної освіти із малозабезпечених сімей.

“Важливо розуміти, що девайси для дітей — це не лише про під’єднання до уроків. Це також про можливість спілкуватися з однолітками, дізнаватися нову інформацію, соціалізуватися. Тішимося, що разом з партнерами можемо забезпечувати такі можливості”, – заявили у Міносвіти.


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