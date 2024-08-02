Політика

Вілкул підтримав Труханова у його боротьбі з перейменуванням вулиць
2 Серпня 2024 19:15
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декомунізація
Олександр Вілкул / Фото: Суспільне

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул виступив проти перейменувань топонімів міста в межах деколонізації. Раніше проти цього висловлювався мер Одеси Геннадій Труханов.

“Коротко – я проти. Не розумію, навіщо це робити та як це вплине на консолідацію українського суспільства. Рішенням, м’яко кажучи, дивної “комісії” з обласної державної адміністрації, перейменовано в Кривому Розі 135 топонімів”, – написав він в у своєму Telegram-каналі.

На його думку, деякі перейменування “хоча б не паплюжать історичну пам’ять” українського народу, тим часом зміна назв вулиць, пов’язаних з Другою світовою та Афганськими війнами, за словами Вілкула, завдасть “шкоди єднанню нашого суспільства перед ворогом”.


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