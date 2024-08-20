Суспільство

Військовослужбовці на Курщині отримуватимуть такі ж виплати, як і на передовій
20 Серпня 2024 17:11
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закон, курська операція, рада
Українська техніка перетинає пункт пропуску на кордоні України та РФ в районі Сумської області / Фото:REUTERS

Увалений Верховною Радою законопроєкт №11483 надає і гарантує соціальні права військовим, що виконують завдання на території РФ.

Про це повідомив Міністр оборони Рустем Умєров.

“Не потрібно багато слів, усі ми добре розуміємо, що нашим воїнам непросто. Операція в Курській області є однією із найскладніших військових операцій, яка вже увійшла в історію”, – заявив Умєров.

Він додав, що військовослужбовці повинні щодня в усьому відчувати підтримку держави, в тому числі й матеріальну.

“Тепер вони отримуватимуть такі ж виплати і пільги, як воїни на передовій. Це стосується також їхніх родин. Законопроєкт був внесений Президентом України як невідкладний і отримав підтримку більшості парламенту одразу в цілому: 321 голос «за”, – додав міністр.


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