Військовослужбовці на Курщині отримуватимуть такі ж виплати, як і на передовій

Увалений Верховною Радою законопроєкт №11483 надає і гарантує соціальні права військовим, що виконують завдання на території РФ.

Про це повідомив Міністр оборони Рустем Умєров.

“Не потрібно багато слів, усі ми добре розуміємо, що нашим воїнам непросто. Операція в Курській області є однією із найскладніших військових операцій, яка вже увійшла в історію”, – заявив Умєров.

Він додав, що військовослужбовці повинні щодня в усьому відчувати підтримку держави, в тому числі й матеріальну.

“Тепер вони отримуватимуть такі ж виплати і пільги, як воїни на передовій. Це стосується також їхніх родин. Законопроєкт був внесений Президентом України як невідкладний і отримав підтримку більшості парламенту одразу в цілому: 321 голос «за”, – додав міністр.