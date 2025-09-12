Військового засудили за пересилання порнографії на Facebook-сторінку Держспецзв’язку

Хустський районний суд Закарпатської області визнав військовослужбовця винним у розповсюдженні порнографічного контенту після того, як він надіслав зображення порнографічного характеру на офіційну сторінку Державної служби спеціального зв’язку у Facebook.

Про це йдеться у вироку Хустського районного суду, передає hromadske.

Суд встановив, що військовослужбовець звантажив на свій телефон зображення порнографічного характеру, яке є “у явному протиріччі з наявними в суспільстві традиціями інтимного спілкування людей, що здатне призвести до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні стосунки між людьми, ображає честь і гідність людини, спонукає негідні інстинкти”.

Військовому призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, однак від відбування звільнили за умови, що протягом двох років іспитового строку він не вчинить повторного правопорушення.

Також суд конфіскував телефон та стягнув з нього 4543 гривні компенсації за проведення мистецькознавчих експертиз.