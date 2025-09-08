Військового Одеського районного ТЦК затримали на хабарі

В Одеській області правоохоронці затримали військовослужбовця районного ТЦК, який вимагав хабар від військовозобов’язаного. За 25 тисяч гривень він обіцяв допомогти уникнути служби та зняти з бази розшуку.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Реклама

Реклама

За даними слідства, провідний спеціаліст відділення обліку мобілізаційної роботи одного з відділів Одеського РТЦК та СП вимагав хабар у військовозобов’язаного чоловіка, який звернувся до нього по консультацію.

“За 25 000 гривень військовий ТЦК обіцяв вплинути на невстановлених осіб для зняття з облікової бази “Розшук”, а також безперешкодного проходження військово-лікарської комісії і визнання непридатним для служби за станом здоров’я. У ході проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували одержання ділком неправомірної вигоди кількома траншами”, — розповіли в поліції.

Після отримання всієї суми грошей зловмисника було затримано. Йому повідомили про підозру ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. За одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, підозрюваному загрожує покарання позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.