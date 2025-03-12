Військові ЗСУ розповіли про весняне загострення в окупантів: що відбувається на Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку бійці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу розбили танкову колону і знищили російських десантників. Українські військові відмічають зухвалість, з якою росіяни намагаються атакувати останнім часом.

Про це повідомили у 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

“На Торецькому напрямку у росіян весняне загострення. Замість малих груп окупанти стали посилати танки-сараї набиті піхотою, але результат не змінився”, – зазначають в бригаді.

Ворожу колону помітили аеророзвідники, скоригувавши артилерію та дрони. Після чого танки вже зустріли пілоти підрозділів R.V., Батальйону безпілотних систем 28-ї бригади та РУБпАК “Фенікс”.

“Попри весь “захист”, два танки окупантів вдалось знищити. Ще два почали тікати, лишивши своїх штурмовиків напризволяще. Десант в паніці розбігся хто куди. Хтось опинився у відкритому полі, дехто ховався у кущах, а найбільш “фартові” встигли сховатись у нори”, – йдеться в повідомленні.

Усі ворожі сили були знищені спільними зусиллями підрозділів ББпС, R.V., Kurt&Company та артилерії.