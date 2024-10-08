Суспільство

Військові зможуть самі вирішувати, хто отримуватиме за них виплати у разі полону чи зникнення безвісти
8 Жовтня 2024 15:12
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армія, закон, рада
Українські воїни / Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Верховна рада України ухвалила в цілому законопроєкт №11407, який надає можливість військовим самостійно визначати членів сімʼї, яким буде здійснюватись виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон.

Відповідне рішення підтримав 301 парламентар, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Проєктом закону передбачає:

  • запровадження нового підходу до розподілу належного грошового забезпечення військовослужбовця шляхом визначення осіб у його особистому розпорядженні на випадок захоплення військовослужбовця в полон або заручником, а також інтернування в нейтральні держави або зникнення безвісти;
  • визначення Кабміном порядку та строків передачі військовослужбовцем оригіналу особистого розпорядження на випадок полону командиру військової частини, командиру/керівнику військового підрозділу для зберігання в особовій справі;
  • запровадження нового порядку черговості виплати грошового забезпечення: першу чергу – дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від їх віку) та батькам військовослужбовців (крім дітей, батьків та інших осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, які позбавлені батьківських прав, за умови що такі права не були поновлені);
  • У разі відсутності представників з першої черги – повнолітнім дітям, рідним братам, сестрам, законним представником яких є військовослужбовець, у загальному розмірі, що не перевищує 20 відсотків.
  • у разі загибелі військовослужбовця або визнання судом його загиблим, не виплачені суми грошового забезпечення виплачуються членам сімей загиблих військовослужбовців, а у разі їх відсутності – включається до складу спадщини тощо.

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