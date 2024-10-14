Суспільство

Військові заявили про погрози з боку “радника Павлюка”, у ЗСУ розпочали розслідування
14 Жовтня 2024 12:01
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армія
Олександр Дмітрієв / Скриншот з відео

Військові підрозділу Асгард заявили про погрози з боку Олександра Дмітрієва на прізвисько Тихоход, який представляється радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

“Ми поважаємо вище командування та довіряємо йому. Тому просимо втрутитись у ситуацію, а від Тихохода вимагаємо публічних вибачень”, – сказали військові у зверненні.

Сухопутні війська ЗСУ у понеділок, 14 жовтня, заявили, що інцидент буде ретельно розслідуваний.

“Будуть з’ясовані обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка”, – сказано у повідомленні.

Сам Дмітрієв у коментарі hromadske заявив, що “ніяких наказів, звісно, не було і не могло бути”. За його словами, буде розслідування, а ситуацію коментуватимуть офіційні джерела. Він додав, що бійці нібито мали вийти на бойові позиції 14 жовтня.


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