Економіка

Військові витрати Росії перевищили всі європейські оборонні бюджети разом узяті, – FT
12 Лютого 2025 20:33
читать на русском →
Російські окупаційні війська / Фото: ТАСС
Російські окупаційні війська / Фото: ТАСС

Оборонний бюджет Росії нині перевищує загальні військові витрати всіх європейських країн разом узятих. Минулого року витрати Кремля на армію зросли на 42%, досягнувши 13,1 трлн рублів (близько 462 млрд доларів США).

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). Для порівняння, загальні оборонні бюджети Європи, включно з Великою Британією та країнами ЄС, у 2023 році збільшилися лише на 12% – до 457 млрд доларів.

Експерти IISS зазначають, що зростання російських військових витрат створює серйозні виклики для європейської безпеки, особливо якщо США скоротять підтримку України. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про необхідність для Європи більше вкладати в оборону, зокрема у допомогу Києву.

Згідно з підрахунками аналітичного центру Kiel Institute, на сьогодні Сполучені Штати виділили Україні близько 88 млрд євро – це майже на третину менше, ніж 125 млрд євро, наданих європейськими країнами.

IISS прогнозує, що цього року загальні російські витрати на оборону, включно з так званими добровільними внесками регіональних органів влади та компаній, зростуть на 13,7% і досягнуть 15,6 трлн рублів, що еквівалентно 7,5% ВВП або майже 40% російських федеральних видатків. Хоча це завдає шкоди економіці РФ, як зазначають аналітики IISS, Росія все ще може покривати витрати на війну.

Водночас за підрахунками IISS, Європа збільшила витрати на оборону до 3% ВВП — це було б еквівалентно додатковим 250 мільярдам доларів. У разі досягнення показника у 5% ВВП витрати на оборону збільшаться приблизно на 800 млрд доларів — майже вдвічі більше, ніж нинішній рівень витрат Росії.

Проте, за словами аналітиків, європейські оборонні видатки вже підвищилися з 2014 року і фіскальні обмеження можуть стримувати подальше зростання.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Лютого 2025 20:11

Трамп після розмови з Путіним зателефонував Зеленському
12 Лютого 2025 21:28

РНБО ввела санкції проти Петра Порошенка, – Forbes
12 Лютого 2025 21:17

Британія представила ЗРК Gravehawk, розроблений спеціально для України
12 Лютого 2025 20:33

Військові витрати Росії перевищили всі європейські оборонні бюджети разом узяті, – FT
12 Лютого 2025 17:48

Міноборони розгортає нову систему обліку військових
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
усі думки