Військові витрати Росії перевищили всі європейські оборонні бюджети разом узяті, – FT

Оборонний бюджет Росії нині перевищує загальні військові витрати всіх європейських країн разом узятих. Минулого року витрати Кремля на армію зросли на 42%, досягнувши 13,1 трлн рублів (близько 462 млрд доларів США).

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). Для порівняння, загальні оборонні бюджети Європи, включно з Великою Британією та країнами ЄС, у 2023 році збільшилися лише на 12% – до 457 млрд доларів.

Експерти IISS зазначають, що зростання російських військових витрат створює серйозні виклики для європейської безпеки, особливо якщо США скоротять підтримку України. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про необхідність для Європи більше вкладати в оборону, зокрема у допомогу Києву.

Згідно з підрахунками аналітичного центру Kiel Institute, на сьогодні Сполучені Штати виділили Україні близько 88 млрд євро – це майже на третину менше, ніж 125 млрд євро, наданих європейськими країнами.

IISS прогнозує, що цього року загальні російські витрати на оборону, включно з так званими добровільними внесками регіональних органів влади та компаній, зростуть на 13,7% і досягнуть 15,6 трлн рублів, що еквівалентно 7,5% ВВП або майже 40% російських федеральних видатків. Хоча це завдає шкоди економіці РФ, як зазначають аналітики IISS, Росія все ще може покривати витрати на війну.

Водночас за підрахунками IISS, Європа збільшила витрати на оборону до 3% ВВП — це було б еквівалентно додатковим 250 мільярдам доларів. У разі досягнення показника у 5% ВВП витрати на оборону збільшаться приблизно на 800 млрд доларів — майже вдвічі більше, ніж нинішній рівень витрат Росії.

Проте, за словами аналітиків, європейські оборонні видатки вже підвищилися з 2014 року і фіскальні обмеження можуть стримувати подальше зростання.