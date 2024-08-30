Військові та ветерани зможуть безкоштовно лікувати та протезувати зуби у 362 українських медзакладах

З 1 вересня військові та ветерани можуть безплатно лікувати та протезувати зуби у понад 362 профільних українських медзакладах. Зокрема у межах пакету “Зубопротезування” йдеться про 106 лікарень, а послуги за пакетом “Зуболікування” надаватимуть 256.

Про це повідомили у Мінреінтеграції України.

Пілотний проєкт щодо безоплатного зубопротезування та зуболікування окремих категорій військових, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, стартував у квітні поточного року.

“Це хороша можливість допомогти нашим військовим. Тому всі відповідальні відомства та органи місцевої влади мають активно проводити інформування наших військових про можливості, представлені цим проєктом”, – зазначила міністерка реінтеграції України Ірина Верещук.

Отримати безоплатні послуги із планової стоматологічної допомоги можуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.