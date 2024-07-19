Політика

Військова делегація РФ прибула до КНДР
19 Липня 2024 09:30
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кндр, рф
Ілюстративне фото / LB.ua

18 липня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прийняв російську військову делегацію.

Про це повідомила державна радіостанція “Голос Кореї”.

Делегацію очолив заступник міністра оборони Росії Олексій Криворучко.

Як зазначило російське державне пропагандистське агентство ТАСС, “Кім Чен Ин закликав армії КНДР та Росії згуртуватися для захисту миру”. 

“Під час зустрічі Кім Чен Ин висловив підтримку військової агресії Росії в Україні. Він нагадав про нещодавній візит Володимира Путіна до Пхеньяна, наголосивши на необхідності зміцнення зв’язків між арміями двох країн для забезпечення регіонального та глобального миру”, – додало видання The Moscow Times.


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