Суспільство

Військкоми можуть проводити мобілізацію без поліції, – Клименко
9 Грудня 2024 09:15
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Співробітники ТЦК можуть виконувати мобілізаційні заходи без участі поліції, заявив глава МВС України Ігор Клименко в інтерв’ю РБК-Україна.

“Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І незважаючи на те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять – це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК”, – сказав він.

Міністр стверджує, що порушень під час мобілізації стає дедалі менше, а скандальні епізоди – це “поодинокі випадки, які всі намагаються посмакувати”.

“І люди починають досить агресивно реагувати. У деяких випадках вони мають рацію – є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки”, – розповів він.


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