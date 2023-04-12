Війська РФ обстріляли з “Ураганів” Курахівку

Російські військові 12 квітня обстріляли Курахівку на Донеччині касетними боєприпасами, одна людина поранена, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Щойно росіяни обстріляли Курахівку з Ураганів касетними боєприпасами – поранено одну людину. Напередодні ворог завдав ракетного удару по Дружківці – пошкодили будинок. На Донецькому напрямку протягом ночі тривали обстріли Мар’їнки, Красногорівки та Максимільянівки. Курахове двічі потрапило під артобстріл. На ранок росіяни двічі обстріляли Очеретине – пошкоджено крамницю», – повідомив голова ОВА.

Крім того, за його словами, за добу були поранені двоє жителів Бахмута, який російські сили «знищили вщент».

«Ще двоє людей поранені і два приватні будинки пошкоджені у Торецьку. Костянтинівка зазнала обстрілу та ракетного удару – пошкоджено офісне приміщенні. У Соледарській громаді під обстрілами Оріхово-Василівка, Федорівка і Роздолівка. На Лисичанському напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Званівки та Переїзного – без постраждалих», – написав Кириленко.

Він підсумував, що за добу на Донеччині через російські обстріли загинула одна людина, восьмеро – були поранені.