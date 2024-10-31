Вже у листопаді у застосунку Резерв+ з’являться електронні відстрочки від мобілізації.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

За її словами, першими електронні відстрочки від мобілізації отримають люди з інвалідністю, а також студенти, аспіранти. Трохи пізніше таку можливість нададуть багатодітним батькам.

“Запуск е-відстрочок є одним із наших пріоритетів. Ми розуміємо, що ця функція поліпшить життя наших громадян. Вона фактично призведе до того, що громадяни не потребуватимуть офлайн-візиту, стояння в чергах і витрачання часу. Оскільки людям буде дана можливість зайти в декілька кліків у застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини, якщо інформація про цей статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка відвантажується прямо в застосунок, в електронний військово-обліковий документ”, – зазначила Черногоренко.

З часом усі категорії військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку, зможуть оформити її онлайн, додала посадовиця.