Війна розгорнула дискусію щодо допуску спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпіади

Представник Офісу президента України Михайло Подоляк у твіттері розкритикував позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо участі російських і білоруських спортсменів у змаганнях. “МОК пропонує світові просування насильства, масових вбивств, руйнувань”, – написав Подоляк. Він також додав, що “спорт не буває поза політикою”.

Раніше глава МОК Томас Бах під час чемпіонату світу з санного спорту заявив, що усунення спортсменів від участі у змаганнях через наявність у них паспорта тієї чи іншої країни “суперечить цінностям та місії Олімпійської хартії”. Бах запропонував, щоб білоруські та російські спортсмени виступали на Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році під нейтральним прапором та за умови виконання, як він висловився, суворих умов.

На цю заяву також відреагував президент України Володимир Зеленський, який написав у твіттері, що олімпійські принципи та війна докорінно суперечать один одному, а “Росія має припинити агресію та терор, і лише після цього можна буде говорити про участь РФ в олімпійському русі”.