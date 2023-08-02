Суспільство

Війна позбавила кінцівок близько 50 тисяч українців -WSJ

2 Серпня 2023 11:44
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війна, постраждалі

За 17 місяців повномасштабної війни Росії проти України близько 50 тисяч українців втратили руки чи ноги.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на оцінку найбільшого у світі виробника протезів – німецької компанії Ottobock та її медичних партнерів.

Зазначається, що фактична кількість ампутантів може бути вищою, оскільки для протезування потрібний час, і деякі постраждалі чекають на ампутацію впродовж тижнів або навіть місяців після поранення. Вартість протезів може доходити до 50 тисяч євро, а українська влада платить до 20 тисяч євро кожному військовому, який зазнав поранення. При цьому цивільні особи часто не можуть дозволити собі лікування і змушені звертатися до благодійних організацій.

За оцінкою Houp Foundation, однієї з таких організацій з Києва, число українців, які зазнали на війні серйозних травм, сягає 200 тисяч. З них близько 20 тисяч мають поранення, які потребують ампутації.

Як зазначає видання, ці цифри можна порівняти із Першою світовою війною, коли 67 тисяч жителів Німеччини та 41 тисяча жителів Великої Британії втратили кінцівки.


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