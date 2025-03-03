Політика

Війна далека від завершення, а мир має бути справедливим, – Зеленський 
3 Березня 2025 07:28
читать на русском →
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України далека від завершення, а мирна угода має бути справедливою та передбачати чіткі гарантії безпеки.

Про це повідомляє Sky News.

Під час розмови з британськими журналістами в аеропорту Станстед Зеленський наголосив, що припинення війни можливе лише за умови “чесної, справедливої та стабільної” угоди, яка унеможливить нову агресію з боку Росії.

Він категорично відкинув можливість територіальних поступок і наголосив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими.

“Наші території та цінності не продаються. Україна ніколи не визнає окуповані Росією землі, для нас це тимчасова окупація”, – заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що гарантії безпеки повинні передбачати рішучу відповідь як з боку України, так і її союзників у разі нової атаки з боку Росії.

“Є багато деталей, які потрібно продумати, поки жодних підписів немає”, – додав Зеленський.

Через день після запеклої дискусії між українським президентом Зеленським та президентом США Трампом і віцепрезидентом Венсом, українського лідера тепло приймали в Лондоні.

Він взяв участь у саміті європейських лідерів, який організував британський прем’єр Кір Стармер. Головною метою саміту було опрацювати план, як зупинити війну.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Березня 2025 08:37

Трамп скликає нараду щодо зупинки допомоги Україні, – NYT
3 Березня 2025 08:45

Росія цієї ночі запустила по Україні 83 ударних дронів
3 Березня 2025 07:42

Макрон пояснив, у чому полягає франко-британський мирний план
3 Березня 2025 07:28

Війна далека від завершення, а мир має бути справедливим, – Зеленський 
3 Березня 2025 07:07

Безпілотники вразили один з найбільших у Росії НПЗ (відео)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки