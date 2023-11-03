Відтепер у “Дії” можна сплатити штраф за адміністративне правопорушення

У “Дії” запустили нову послугу – сплата штрафу за адміністративне правопорушення.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в Дії. Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Всього за кілька кліків — у смартфоні”, – повідомив Федоров.

Як скористатися послугою?

Потрібно відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Це все. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу.

“Продовжуємо будувати найкращу цифрову країну, де люди отримують послуги зручно й просто”, – додав міністр.