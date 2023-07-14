Суспільство

Відтепер теоретичний іспит на права можна здавати в ЦНАПах

14 Липня 2023 15:04
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права, цнап

Кабінет Міністрів розширив перелік сервісів, доступних у Центрах надання адміністративних послуг, зокрема, тепер у ЦНАПах можна буде здати теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Facebook.

У ЦНАПах стало можливим скласти теоретичний іспит на право керування транспортними засобами, замовити довідку про несудимість та отримати послуги у сфері будівництва. 

Раніше теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення приймали сервісні центри МВС. Тепер його можна складати у ЦНАПах, які забезпечені необхідним обладнанням.

Серед будівельних сервісів стали доступними:

  • внесення інформації до реєстру й уточнення даних;
  • скасування містобудівних умов та обмежень;
  • коригування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок;
  • внесення змін до будівельного паспорта.

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