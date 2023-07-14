Відтепер теоретичний іспит на права можна здавати в ЦНАПах

Кабінет Міністрів розширив перелік сервісів, доступних у Центрах надання адміністративних послуг, зокрема, тепер у ЦНАПах можна буде здати теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Facebook.

У ЦНАПах стало можливим скласти теоретичний іспит на право керування транспортними засобами, замовити довідку про несудимість та отримати послуги у сфері будівництва.

Раніше теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення приймали сервісні центри МВС. Тепер його можна складати у ЦНАПах, які забезпечені необхідним обладнанням.

Серед будівельних сервісів стали доступними: