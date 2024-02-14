Суспільство

Відтепер “Дія” стане додатком з відкритим кодом, який зможуть застосовувати інші країни

14 Лютого 2024 10:27
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мінцифра, дія
"Дію" будуть використовувати розробники з інших країн / itech.ua

Відтепер програмний код “Дії” зможуть використовувати розробники з інших країн та на його основі робити свої застосунки. Кабінет міністрів України схвалив відповідну постанову.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України, передає Суспільне. 

“Іноземні колеги побачать, наскільки якісні державні продукти ми створюємо. Також завдяки відкритому коду кожен зможе впевнитися в прозорості “Дії”, оцінити логіку роботи застосунку та запропонувати зміни, які допоможуть нашій команді зробити її ще кращою”, — йдеться у повідомленні.

У Мінцифри зазначили, що відкритий код не означає, що тепер будь-хто зможе отримати доступ до даних користувачів.

“Пояснюємо, як це працює: створять тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тож дані українців залишатимуться в повній безпеці. Відкриті дані використовує більшість розробників топових застосунків з усього світу, бо це допомагає розвинути та масштабувати продукт. Памʼятайте, ми піклуємося про ваші дані, тому безпека — наш перший пріоритет. Відкриваємо код, щоб зробити нашу “Дію” ще зручнішою та популярнішою в усьому світі”, — йдеться у повідомленні.


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