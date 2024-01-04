Політика

Відповідальність за вибухи в Ірані взяла на себе “Ісламська держава”

4 Січня 2024 19:12
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іран

Терористи “Ісламської держави” узяли на себе відповідальність за теракт у районі могили Сулеймані в Ірані, який стався 3 січня.

У повідомленні йдеться, що двоє її членів підірвали себе. Терористи активували пояси з вибухівкою посеред натовпу, “вбивши та поранивши понад 300 шиїтів-багатобожників”.

Наголошується, що теракт здійснено “в рамках кампанії “І вбивайте їх, де б ви їх не знайшли”, про яку сьогодні оголосив представник ІД Абу Худайфа аль-Ансарі.

Аль-Ансарі раніше закликав усіх палестинців виступити за “тотальний джихад”, в ім’я Аллаха, проти Ізраїлю та його союзників.


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