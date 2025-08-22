Іран за допомогою Білорусі хоче відновити свої оборонні потужності, — СЗР

Іран намагається відновити військовий потенціал, який суттєво постраждав під час війни з Ізраїлем, за допомогою Білорусі.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Реклама

Реклама

20 серпня в Мінську відбулася зустріч Олександра Лукашенка з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Офіційно сторони обговорювали торговельно-економічну співпрацю, інвестиції, промислові проєкти, а також взаємодію в науковій та освітній сферах.

Втім, за даними розвідки, справжнім пріоритетом Тегерана є відновлення військових потужностей за сприяння Мінська. Йдеться насамперед про системи протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби, які були знищені чи пошкоджені Ізраїлем.

“Білорусь, на відміну від Росії, менш обмежена санкціями у військово-технічній сфері й може стати каналом для відновлення оборонних потужностей Ірану”, – повідомили у розвідці.