Відповідальність за атаку на НПЗ у Самарській області взяла на себе СБУ

Ударні дрони СБУ відпрацювали ще по трьох нафтопереробних заводах “Роснефти” в Самарській області. Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на обізнані джерела.

Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський і Сизранський НПЗ, сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це – майже 10% усієї нафтопереробки РФ.

Джерела також підтвердили, що нічна атака на російські НПЗ була результативною.

“СБУ продовжує реалізацію стратегії з підриву економічного потенціалу рф, який дозволяє їй вести війну в Україні. Сезон “хлопка” на російських НПЗ у розпалі. Кожна така поразка зменшує потік нафтодоларів, який живить військову економіку рф”, – зазначило джерело агентств.