Суспільство

Будинок із фільму “Сам удома” проданий за 5,5 мільйона доларів
17 Січня 2025 17:47
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Будинок у передмісті Чикаго, що став відомим завдяки фільму “Сам удома”, був проданий за 5,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цей червоноцегляний будинок, що знаходиться в штаті Іллінойс, став знаковим завдяки фільму “Сам удома”. Попередні власники, Тріша та Тім Джонсони, виставили його на продаж у травні 2024 року за 5,25 мільйона доларів. Після кількох пропозицій вони вирішили підвищити ціну до 5,5 мільйона доларів.

Будинок, що складається з трьох поверхів, має п’ять спалень, шість ванних кімнат, тренажерний зал, спортивний майданчик, бар, кінотеатр і гараж на три машини. Останній ремонт був зроблений у 2018 році. Джонсони придбали будинок у 2016 році.

Будинок Маккалістерів із фільму “Сам удома”

Ця нерухомість часто стає туристичним об’єктом під час свят, коли шанувальники фільму приїжджають, щоб побачити знаменитий будинок. Представник покупців зазначив, що нові власники “готові прийняти цю славу”.


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