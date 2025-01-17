Будинок із фільму “Сам удома” проданий за 5,5 мільйона доларів

Будинок у передмісті Чикаго, що став відомим завдяки фільму “Сам удома”, був проданий за 5,5 мільйона доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Цей червоноцегляний будинок, що знаходиться в штаті Іллінойс, став знаковим завдяки фільму “Сам удома”. Попередні власники, Тріша та Тім Джонсони, виставили його на продаж у травні 2024 року за 5,25 мільйона доларів. Після кількох пропозицій вони вирішили підвищити ціну до 5,5 мільйона доларів.
Будинок, що складається з трьох поверхів, має п’ять спалень, шість ванних кімнат, тренажерний зал, спортивний майданчик, бар, кінотеатр і гараж на три машини. Останній ремонт був зроблений у 2018 році. Джонсони придбали будинок у 2016 році.
Ця нерухомість часто стає туристичним об’єктом під час свят, коли шанувальники фільму приїжджають, щоб побачити знаменитий будинок. Представник покупців зазначив, що нові власники “готові прийняти цю славу”.