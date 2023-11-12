Відомі деякі подробиці вибуху на АЗК в Харкові

Вранці, 12 листопада, сталася пожежа на одному АЗК мережі ОККО в Харкові.

Як повідомили в компанії, причиною став не вибух колонки, як пишуть деякі телеграм-пабліки. “За попередніми даними, вибух стався всередині авто, як наслідок виникла пожежа. Наразі на місці працюють спеціалісти – зʼясовують причини”, – повідомили в ОККО.

Водія авто, всередині якого стався вибух, госпіталізовано. Персонал та клієнти АЗК не постраждали.

За даними ГУ ДСНС, пожежу загасили протягом десяти хвилин. Перекинутися на обладнання АЗК вогонь не встиг. Причини займання зараз встановлюють.