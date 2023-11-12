Кримінал

Відомі деякі подробиці вибуху на АЗК в Харкові

12 Листопада 2023 11:14
читать на русском →
вибух, АЗК

Вранці, 12 листопада, сталася пожежа на одному АЗК мережі ОККО в Харкові.

Як повідомили в компанії, причиною став не вибух колонки, як пишуть деякі телеграм-пабліки. “За попередніми даними, вибух стався всередині авто, як наслідок виникла пожежа. Наразі на місці працюють спеціалісти – зʼясовують причини”, – повідомили в ОККО.

Водія авто, всередині якого стався вибух, госпіталізовано. Персонал та клієнти АЗК не постраждали.

За даними ГУ ДСНС, пожежу загасили протягом десяти хвилин. Перекинутися на обладнання АЗК вогонь не встиг. Причини займання зараз встановлюють.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Листопада 2023 11:47

Син Пригожина командує “вагнерівцями”, які перейшли до Росгвардії – розвідка
12 Листопада 2023 10:58

Російські загарбники у районі Авдіївки дещо послабили атаки
12 Листопада 2023 10:30

Через вибух на АЗС в Харкові тимчасово обмежено рух
12 Листопада 2023 10:22

Не припиняється обстріл Херсона, відомо про одного загиблого
12 Листопада 2023 10:13

Росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
усі думки