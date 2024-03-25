Відновлення енергоінфраструктури Харківщини – завдання не кількох тижнів, і навіть місяців, – Синєгубов

Ворог наніс значних руйнувань енергетичній інфраструктурі Харківщини, і процес відновлення може зайняти досить тривалий час.

Про це очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив після особистого огляду пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури та наради з з керівниками енергогенеруючих підприємств, силовим блоком та представниками міської влади

“Ситуація складна. Ворог наніс значних руйнувань, і процес відновлення може зайняти досить тривалий час. Відновлення енергоінфраструктури Харківщини – завдання не кількох тижнів, і навіть місяців”, – зазначив Синєгубов.

Для ліквідації наслідків залучені фахівці із інших областей, а робота ведетесь 24/7.

“Продовжуємо посилену роботу, щоб жителі Харківщини знову були зі світлом”, – підсумував Синєгубов.