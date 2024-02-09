Законодавча база України у контексті азартних ігор часто критикується за надмірну строгість та велику кількість бар’єрів, яких зазнають українські казино. Це має під собою певні підстави. Наразі, законодавча сфера азартних ігор перебуває у стані постійної еволюції, із законами, що не лише часто зазнають змін, але й отримують нові доповнення. Безсумнівно, це створює додаткові виклики. Однак, чи дійсно процес запуску власного онлайн казино на території України є більш складним завданням, ніж у Сполучених Штатах?

Запуск власного інтернет-казино в Україні: ключові кроки та вимоги

Почнемо з того, що наш фокус буде спрямований виключно на механізм створення онлайн казино. Тож зосередимось на аспектах, що стосуються ігрового бізнесу в онлайн-просторі.

Розгортання власного інтернет-казино на українському просторі вимагає первинного знайомства з процедурою ліцензування через портал “Дія”. Процес набуття ліцензії розкривається у наступних етапах:

Створення юридичної особи. Відповідно до діючого законодавства, лише юридичні особи мають право подавати заявку до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з метою отримання необхідної ліцензії.

Комплектація документів для ліцензування онлайн казино:

Оформлена заявка на ліцензію;

Нотаріально засвідчені копії статутних документів;

Оригінал або нотаріально засвідчена копія виписки з банківського, судового чи комерційного реєстру;

Документ, що легітимізує джерела фінансування, у формі оригіналу або нотаріально засвідченої копії;

Документація, що підтверджує права на доменне ім’я в зоні UA;

Довідки про непорочність ділової репутації керівництва, головного бухгалтера та інших ключових фігур компанії, а також про відсутність громадянства країни-окупанта чи агресора;

Додаткові документи, визначені переліком.

Оплата ліцензійного внеску на річний термін. Розмір внеску становить 6500 мінімальних заробітних плат в Україні (7100 грн на 1 січня 2024 року), що в сумі дорівнює 46 мільйонам 150 тисячам гривень. Вартість ліцензії коригується відповідно до змін у розмірі мінімальної зарплати на території України.

Розробка вебсайту та створення технічної підсистеми

У перелік критичних елементів інфраструктури входять серверні рішення для архівації даних учасників та аналітики, механізми кіберзахисту, а також платіжні системи.

Ініціація роботи сайту чи мобільного додатку. З моменту легалізації діяльності компанія набуває права на запуск та надання послуг користувачам, дотримуючись встановлених правил.

Для тих, хто прагне заснувати онлайн казино, рекомендується детальне вивчення таких регулятивних актів:

Стаття 47 Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері азартних ігор”;

Рішення Уряду України “Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор”;

Стаття 5 Закону України “Про адміністративні послуги”.

Ці документи складають фундамент для ліцензування операторів азартних ігор на території України, проте слід бути готовим до можливих змін у законодавчій базі.

Обставини, за яких можлива відмова у наданні ліцензії

Існують специфічні сценарії, коли може бути відхилено запит на ліцензування:

Якщо неможливо ідентифікувати джерела фінансування компанії.

Коли виявлена несумісність заявника з законодавчими вимогами або критеріями ліцензії.

У разі встановлення зв’язків компанії з країною, що веде агресивні дії, або наявності судимостей у співробітників.

При доказі порушення заявником законодавства України, спрямованого на боротьбу з легалізацією доходів злочинного походження, фінансуванням тероризму чи розповсюдженням зброї масового знищення.

У випадку подання недостовірної інформації в документації, необхідній для отримання ліцензії.

У ситуації, коли відмова здається несправедливою, існує можливість оскарження рішення в окружному адміністративному суді. Законодавство надає заявнику або його представнику шість місяців на подання скарги.

Ключова інформація! Оператор, що має ліцензію на проведення азартних ігор, володіє правом ініціювати процес анулювання ліцензії з особистих причин. Для цього потрібно надіслати відповідне звернення до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яка зобов’язана опрацювати заяву протягом 30 днів. Вартість за скасування ліцензії не передбачена.Top of Form

Запуск онлайн казино в США порівняно з Україною: аналіз складнощів

Ключова розбіжність у процесі ліцензування онлайн-казино між Україною та Сполученими Штатами полягає у загальнодержавному дозволі на азартні ігри в Україні, на відміну від США, де кожен штат володіє автономією у вирішенні питання легалізації грального бізнесу.

Для започаткування онлайн казино в Сполучених Штатах Америки потрібно виконати низку обов’язкових дій:

Обрати штат для реєстрації бізнесу. Оскільки законодавчі вимоги до азартних ігор суттєво різняться залежно від штату, необхідно детально вивчити місцеве законодавство та переконатися у можливості ведення азартного бізнесу в обраному штаті.

Зареєструвати юридичну особу. Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора в США та визначитися з формою юридичної особи, яка буде оптимальною для діяльності у сфері азартних ігор.

Пройти процедуру ліцензування. Для отримання ліцензії необхідно подати заявку разом із копією установчих документів, доказом сплати державного мита, підтвердженням відсутності податкового боргу, довідкою про чистоту судового минулого керівників компанії та іншими документами, вимоги до яких встановлені відповідним органом штату.Top of Form

Щодо величини ліцензійних внесків у Сполучених Штатах, то універсального тарифу, аналогічного українському, не існує. Вартість ліцензії залежить від низки аспектів:

Юрисдикція, де оператор планує отримати ліцензію;

Специфіка подання заявки, що варіюється залежно від штату;

Вид ліцензії, у випадку коли штат пропонує декілька варіантів.

Розмір щорічного ліцензійного збору у США може варіюватися від 20 тисяч до 120 тисяч доларів США або навіть більше. Більше того, у деяких штатах навіть процес подання заявки на ліцензію може бути вкрай витратним. Наприклад, у Нью-Джерсі та Пенсільванії це може коштувати 100 тисяч доларів або більше.

Отже, можна дійти висновку, що запуск власного онлайн казино в США може виявитися дещо вигіднішим, ніж в Україні. Проте, в Україні закон дозволяє здійснювати діяльність по всій країні, тоді як у США – лише у тих штатах, де азартні ігри легалізовані, що створює певні обмеження для операторів азартних ігор.

Чи існують способи оптимізації витрат на ліцензування?

Згідно з прогнозами, світовий ринок онлайн-казино зростає на 13,7% щороку, приносячи середньомісячний дохід у розмірі приблизно 830 мільйонів доларів, залежно від країни. Зважаючи на такі вражаючі цифри, власники гральних платформ прагнуть не лише збільшити прибутки, але й зменшити витрати, зокрема, через отримання ліцензій в інших юрисдикціях.

Ліцензія Кюрасао, острівної держави в Карибському морі, вважається однією з найбільш бюджетних опцій для азартних ігор. Її річна вартість коливається від 4800 до 13500 доларів, що є досить привабливим. Для контрасту, ліцензія на Мальті обійдеться приблизно в 27 тисяч доларів, що вже в два рази дорожче.

Проте, існує суттєва застереження: використання ліцензії Кюрасао для онлайн казино є неприпустимим в Україні, Сполучених Штатах Америки, Франції, Нідерландах, Великобританії, Австралії та ряді інших країн. Що більше, згідно з даними Legarithm, ця ліцензія не має юридичної сили навіть на території самого Кюрасао – це досить парадоксально. Отже, спроби обійти законодавчі вимоги та зменшити витрати на ліцензування не увінчаються успіхом. Для запуску власного онлайн казино в Україні або США необхідно отримати ліцензію від національного регулятора, що є незаперечним.

У підсумку: ризики неліцензованої діяльності в сфері азартних ігор

Нелегальна діяльність у сфері азартних ігор, здійснювана без належної ліцензії, є порушенням закону. В Україні, якщо компанія здійснює онлайн казино без ліцензії від КРАІЛ, це може спричинити за собою серйозні наслідки:

Повне припинення діяльності, блокування вебсайту грального закладу, а також накладення штрафів, що починаються від 100 тисяч гривень.

Конфіскація майна, використовуваного для надання нелегальних послуг.

У деяких випадках можливе накладення кримінальної відповідальності, зокрема, у ситуаціях, коли до участі в азартних іграх залучаються неповнолітні.

У Сполучених Штатах Америки діють аналогічні заходи проти порушників, але конкретні обмеження та санкції можуть варіюватися залежно від штату, де було виявлено порушення.

Проблема нелегального гемблінгу продовжує бути гострою для багатьох країн, включаючи Україну та США. Незважаючи на суворі обмеження та високі штрафи, повністю ліквідувати нелегальний гемблінг у сучасному світі видається майже неможливим завданням, принаймні на сьогоднішній день.