Економіка

Відключення світла повертаються – але тільки для промисловості та бізнесу
8 Серпня 2024 16:02
електроенергія
Ілюстративне фото / Getty Images/Global Images Ukraine

У четвер, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Водночас в Укренерго наголосили, що обмеження не діятимуть для населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості.

У компанії зауважили, що причиною відключень є дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками, а також високий рівень споживання через спеку на півдні та сході країни.

Укренерго також закликало раціонально споживати електроенергію з 16:00 до 23:00.


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