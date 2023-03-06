Відеофакт: Росіяни розстріляли українського полоненого за слова “Слава Україні”

Російські загарбники розстріляли безбройного українського військовополоненого після того, як він сказав “Слава Україні”.
Российские военные расстреляли украинского пленника за фразу «Слава Украине!»— War_2022 (@War2022ua) March 6, 2023
Ублюдки, горите в аду#RussiaisATerroistState #RussianWarCrimes pic.twitter.com/yAG38iGmQW
Глава Офісу президента написав, що воєнні злочини культивуються на Росії і відбілюються їхньою пропагандою та міфами про “нацистів”.
“За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї”, – написав Єрмак.
Поділитися: