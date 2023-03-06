Відеофакт: Росіяни розстріляли українського полоненого за слова “Слава Україні”

Російські загарбники розстріляли безбройного українського військовополоненого після того, як він сказав “Слава Україні”.

Глава Офісу президента написав, що воєнні злочини культивуються на Росії і відбілюються їхньою пропагандою та міфами про “нацистів”.

“За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї”, – написав Єрмак.