Кримінал

Відеофакт: Росіяни розстріляли українського полоненого за слова “Слава Україні”

6 Березня 2023 16:24
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полонені

Російські загарбники розстріляли безбройного українського військовополоненого після того, як він сказав “Слава Україні”.

Глава Офісу президента написав, що воєнні злочини культивуються на Росії і відбілюються їхньою пропагандою та міфами про “нацистів”.

“За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї”, – написав Єрмак.


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