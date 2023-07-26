Відбулось друге засідання Ради Україна-НАТО

Рада Україна — НАТО провела засідання в середу, 26 липня 2023 року, для обговорення безпекової ситуації в Чорноморському регіоні після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав засідання на прохання президента Володимира Зеленського про кризові консультації. На засіданні Ради головував заступник генсекретаря Мірча Джоане.

“Члени Альянсу і Україна рішуче засудили рішення Росії вийти з Чорноморської зернової угоди і її цілеспрямовані спроби зупинити український сільськогосподарський експорт, від якого залежать сотні мільйонів людей в усьому світі. Вони також засудили нещодавні ракетні атаки Росії на Одесу, Миколаїв та інші портові міста, в тому числі цинічну атаку безпілотника Москви на українське зерносховище в дунайському портовому місті Рені, дуже близько до румунського кордону. Члени Альянсу відзначили, що нова зона попередження Росії в Чорному морі, в межах виключної економічної зони Болгарії, створила нові ризики прорахунків і ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства”, — йдеться у тексті заяви, ухваленої за результатами засідання.

Заступник генерального секретаря Мірча Джоане наголосив, що Росія продовжує демонструвати повну неповагу до міжнародного права та людей у всьому світі, які залежать від українського зерна.

“Росія погрожує цивільним суднам, тероризує мирні міста і своїми жорстокими ударами знищує частину світової культурної спадщини. НАТО єдина. Ми солідарні з нашими чорноморськими союзниками, ми продовжуватимемо захищати одне одного і продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, — підкреслив посадовець.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зауважив, що РФ несе повну відповідальність за свої небезпечні та ескалаційні дії в Чорноморському регіоні.

“Росія повинна припинити перетворювати голод на зброю і погрожувати найбільш вразливим верствам населення світу продовольчою нестабільністю. Дії Росії також створюють значні ризики для стабільності Чорноморського регіону, який має стратегічне значення для НАТО. Члени Альянсу посилюють підтримку України і підвищують нашу пильність. Ми залишаємось готовими захищати кожен сантиметр території Альянсу від будь-якої агресії”, — зауважив керівник НАТО.

У заяві також зазначається, що члени Альянсу привітали подальші зусилля Туреччини з відновлення зернової угоди і зусилля інших членів Альянсу, в тому числі Болгарії і Румунії, а також Європейського союзу і Організації Об’єднаних Націй, спрямовані на забезпечення безперешкодного експорту українського зерна суходолом і морем.

“Члени Альянсу також чітко дали зрозуміти, що вони і надалі надаватимуть Україні значну військову, економічну і гуманітарну допомогу”, — йдеться у її тексті.

У заяві наголошується, що НАТО і члени Альянсу посилюють спостереження і розвідку в Чорноморському регіоні, в тому числі за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників. З минулого року, у відповідь на агресивну війну Росії проти України, НАТО значно посилила свою присутність в регіоні, в тому числі за допомогою двох нових багатонаціональних бойових груп в Болгарії і Румунії, додали в Альянсі.

У пресслужбі Північноатлантичного альянсу зауважили, що на засіданні до послів НАТО і запрошеної Швеції приєдналися в режимі відеоконференції Олександр Кубраков, віцепрем’єр-міністр і міністр з питань розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також бригадний генерал Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України.