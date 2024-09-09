Від вибуху гранати на Рівненщині загинув 69-річний чоловік

Від вибуху гранати в будинку у Рівненській області загинув 69-річний мешканець села Синів.

Про це повідомляє Поліція Рівненщини.

Про інцидент у селі Синів поліцію повідомили медики близько 21:00 у неділю, 8 вересня.

За інформацією слідчо-оперативної групи, боєприпас здетонував у одній із кімнат будинку, де саме перебував 69-річний господар. Від отриманих травм він загинув. Відомо, що чоловік проживав сам.

“Фахівці вибухотехнічної служби ГУНП з місця події вилучили уламки, характерні для вибуху гранати типу “РГО”. Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами”, – кажуть правоохоронці.

Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії, зокрема і те, де саме чоловік міг узяти небезпечний боєприпас, а також що стало причиною його детонації.

“Правоохоронці вкотре нагадують громадянам правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів: не підходьте, обмежте доступ до знахідки інших осіб, не торкайтеся та викличте поліцейських і рятувальників. У жодному випадку не несіть його додому”, – наголошують у поліції.