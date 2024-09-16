Економіка

Від системи “Шлях” відключили 16 перевізників, яких підозоюють в переправленні чоловіків за кордон
16 Вересня 2024 20:38
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кордон
Ілюстративне фото / УНІАН

Від системи “Шлях” за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину кордону відключили 16 перевізників.

Про це повідомляє пресслужба “Укртрансбезпеки”.

Йдеться про:

  • ФОП Мурашкін Сергій Геннадійович
  • ФОП Ліхтей Артем Вікторович
  • ФОП Педорченко Артем Леонідович
  • ФОП Радомський Дмитро Валерійович
  • ФОП Яцюра Андрій Миколайович
  • ФОП Гонтюк Олександр Якович
  • ФОП Аронець Сергій Анатолійович
  • ФОП Смульський Олександр Олександрович
  • ФОП Дубовик Максим Юрійович
  • ФОП Блаженко Олександр Михайлович
  • ФОП Таран Вадим Володимирович
  • ФОП Сімагутін Андрій Вячеславович
  • ФОП Колядюк Василь Павлович
  • ТОВ “АВТ ГЛОБАЛ”
  • ТОВ “МЕРІЕНЖЕЛ”
  • ТОВ “МАКАРТРАНС”

За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.


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