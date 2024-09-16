Від системи “Шлях” відключили 16 перевізників, яких підозоюють в переправленні чоловіків за кордон

Від системи “Шлях” за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину кордону відключили 16 перевізників.
Про це повідомляє пресслужба “Укртрансбезпеки”.
Йдеться про:
- ФОП Мурашкін Сергій Геннадійович
- ФОП Ліхтей Артем Вікторович
- ФОП Педорченко Артем Леонідович
- ФОП Радомський Дмитро Валерійович
- ФОП Яцюра Андрій Миколайович
- ФОП Гонтюк Олександр Якович
- ФОП Аронець Сергій Анатолійович
- ФОП Смульський Олександр Олександрович
- ФОП Дубовик Максим Юрійович
- ФОП Блаженко Олександр Михайлович
- ФОП Таран Вадим Володимирович
- ФОП Сімагутін Андрій Вячеславович
- ФОП Колядюк Василь Павлович
- ТОВ “АВТ ГЛОБАЛ”
- ТОВ “МЕРІЕНЖЕЛ”
- ТОВ “МАКАРТРАНС”
За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.
Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.
На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.