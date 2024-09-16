Від системи “Шлях” відключили 16 перевізників, яких підозоюють в переправленні чоловіків за кордон

Від системи “Шлях” за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину кордону відключили 16 перевізників.

Про це повідомляє пресслужба “Укртрансбезпеки”.

Йдеться про:

ФОП Мурашкін Сергій Геннадійович

ФОП Ліхтей Артем Вікторович

ФОП Педорченко Артем Леонідович

ФОП Радомський Дмитро Валерійович

ФОП Яцюра Андрій Миколайович

ФОП Гонтюк Олександр Якович

ФОП Аронець Сергій Анатолійович

ФОП Смульський Олександр Олександрович

ФОП Дубовик Максим Юрійович

ФОП Блаженко Олександр Михайлович

ФОП Таран Вадим Володимирович

ФОП Сімагутін Андрій Вячеславович

ФОП Колядюк Василь Павлович

ТОВ “АВТ ГЛОБАЛ”

ТОВ “МЕРІЕНЖЕЛ”

ТОВ “МАКАРТРАНС”

За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.