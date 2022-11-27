Суспільство

Від Білогорівки залишилась лише назва, – Гайдай

27 Листопада 2022 15:23
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Гайдай, Луганська область

Росіяни продовжують ледь не вщент руйнувати населені пункти, які їм не вдається взяти військовим шляхом. Зокрема від цього дуже страждають міста та села Луганщини.

Про це 24 каналу розказав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Так, за його словами, від такого населеного пункту як Білогорівка зараз залишилася лише назва, адже жодного вцілілого будинку там вже немає.

Сильно постраждала і Макіївка. Тамтешні будинки зруйновані не так, як у Білогорівці, однак вони все одно обстріляні та непридатні для життя.

Складна ситуація і в Невському. Там половина будинків зруйнована повністю, частина – обстріляна, а декілька все ж залишаться вцілілими. Ба більше, там продовжують жити люди, наразі їхня кількість налічує близько 150 мешканців.

Як зауважив Гайдай, щоразу, коли до Невського приїжджає українська патрульна поліція або ж волонтери цих людей намагаються вмовити виїхати, адже населені пункти продовжують обстрілюватися або поодинокими артилерійськими снарядами, або цілими партіями з “Градів”.


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