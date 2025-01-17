Суспільство

Від Анни до Султана: які імена обирали для українських малюків у 2024-му
17 Січня 2025 16:07
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Новонароджена дитина / Фото: УНІАН
Новонароджена дитина / Фото: УНІАН

У 2024 році в Україні народилося понад 176 тисяч дітей, серед яких популярними залишаються як традиційні, так і незвичні імена. Про це повідомило Міністерство юстиції.

  • Найчастіше дівчаток називали Анною, Софією, Марією, Катериною, Соломією, Поліною, Вікторією та Міланою.
  • Серед хлопчиків лідирують імена Артем, Максим, Богдан, Дмитро, Михайло, Андрій, Денис, Данило, Тимофій, Макар та Марк.

Поряд із традиційними іменами батьки часто обирали і унікальні варіанти.

  • Для дівчаток серед рідкісних імен виділяються Барбі, Мерсі, Дзвінка, Янголя, Рута, Гориня, Жасмін, Луна, Суламіта та Мальва.
  • Хлопчиків називали Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Святогор, Зореслав, Аскольд, Яїр та Султан.

Міністерство також нагадало, що українське законодавство дозволяє змінювати ім’я з 14 років за згодою батьків, а з 16 років — на власний розсуд.


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