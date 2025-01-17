Від Анни до Султана: які імена обирали для українських малюків у 2024-му

У 2024 році в Україні народилося понад 176 тисяч дітей, серед яких популярними залишаються як традиційні, так і незвичні імена. Про це повідомило Міністерство юстиції.

Найчастіше дівчаток називали Анною, Софією, Марією, Катериною, Соломією, Поліною, Вікторією та Міланою .

. Серед хлопчиків лідирують імена Артем, Максим, Богдан, Дмитро, Михайло, Андрій, Денис, Данило, Тимофій, Макар та Марк.

Поряд із традиційними іменами батьки часто обирали і унікальні варіанти.

Для дівчаток серед рідкісних імен виділяються Барбі, Мерсі, Дзвінка, Янголя, Рута, Гориня, Жасмін, Луна, Суламіта та Мальва .

. Хлопчиків називали Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Святогор, Зореслав, Аскольд, Яїр та Султан.

Міністерство також нагадало, що українське законодавство дозволяє змінювати ім’я з 14 років за згодою батьків, а з 16 років — на власний розсуд.