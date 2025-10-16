Victorinox шукає “обхідні шляхи” проти тарифів Трампа

Victorinox намагається втримати ціни у США й паралельно розширює збут у Латинській Америці та Азії, експериментуючи з логістикою й операціями, щоб пом’якшити ефект від 39% імпортного мита, запровадженого адміністрацією Дональда Трампа на швейцарські товари.

Як пише Reuters, популярний червоно-срібний мультитул виробляють на заводі в Ібаха, центральна Швейцарія, де з рулонів нержавіючої сталі штампують леза, обробляють абразивом, гартують за температур понад 1000°C і заточують. Компанія випускає близько 10 млн Swiss Army Knife на рік, а також кухонні й професійні ножі, годинники тощо. За словами генерального директора Карла Ельзенера, 39% тариф створює «виключно складну ситуацію» і може коштувати Victorinox близько 13 млн доларів на рік: за таких умов кожен виріб для США йде в мінус. Торік американський ринок забезпечив близько 13% із 417 млн швейцарських франків виручки; компанія має близько сотні працівників у США в продажах, маркетингу та логістиці.

Щоб стримати ціни, Victorinox завезла до США додаткові запаси: у лютому та березні надіслала два 40-футові контейнери з приблизно 200 тис. мультитулів і 200 тис. кухонних та комерційних ножів. Цього має вистачити до кінця року, а для частини позицій — до березня, що дозволить утримати ціни щонайменше до 2026-го. Паралельно в Ібаха прискорюють автоматизацію та програми підвищення ефективності, вибірково підвищуючи ціни на окремі позиції. Компанія також розглядає виконання в США обмежених операцій на фінальному етапі — полірування й пакування комерційних ножів — щоб зменшити митну вартість на вході.

Перенесення виробництва Swiss Army Knife за кордон керівництво відкинуло: для маркування Swiss made щонайменше 60% виробничих витрат мають припадати на Швейцарію, а бренд критично залежить від походження. «Виробляти Swiss Army Knife за межами Швейцарії — не варіант», — наголосив Ельзенер.

Тиск відчуває не лише Victorinox: за опитуванням галузевої асоціації Swiss Mechanic, 45% малих і середніх виробників повідомили про падіння замовлень після введення мит США. Маржинальність швейцарських експортерів додатково з’їдає зміцнення франка до долара приблизно на 12% від початку року. Під ударом також експорт годинників (зокрема Swatch Group), капсул Nespresso, а у разі розширення тарифів — і фармкомпанії Novartis та Roche.

Попри невизначеність, Ельзенер налаштований оптимістично, згадуючи, що сімейний бізнес пережив Першу і Другу світові війни, Велику депресію, нафтову й глобальні економічні кризи: нинішні тарифи він називає ще одним складним епізодом, який компанія здолає. «Наш пріоритет — утримати частку ринку, поки ситуація непередбачувана: інвестуємо в США, щоб уникнути підвищення цін і приймаємо збитки як нашу жертву заради ринку», — підсумував він.